Sensi si rivede in gruppo: procede il recupero per il numero 12 dell’Inter

Sensi a breve potrà tornare a disposizione dell’Inter di Inzaghi. Procede il percorso post-infortunio del numero 12 nerazzurro, che punta a rientrare possibilmente prima di fine mese

RECUPERO IN CORSO – Il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile prosegue in attesa di riaccogliere tutti i nazionali, compresi i sudamericani e in particolare gli attaccanti (vedi articolo). La buona notizia per Simone Inzaghi arriva da Stefano Sensi, che oggi si è rivisto in gruppo. Il centrocampista nerazzurro ha svolto parte della seduta pomeridiana con il resto della squadra, come riportato da Sky Sport. Solo un allenamento parziale, ma comunque una notizia in casa Inter. Il recupero di Sensi per Lazio-Inter appare improbabile ma c’è fiducia nel rivederlo tra i convocati tra una settimana. Obiettivo possibile la partita casalinga contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League? Intanto procede il suo percorso riabilitativo e Inzaghi spera di poterlo riavere presto a disposizione.