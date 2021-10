Lautaro Martinez o Correa: Inzaghi deve scegliere l’Inter senza allenamenti

Lautaro Martinez o Correa? La domanda se la pone già oggi Inzaghi, che dovrà scegliere uno dei due argentini per l’attacco nerazzurro titolare in Lazio-Inter. Il giornalista Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto della situazione in casa interista

COPPIA LAST MINUTE – L’ultimo nazionale europeo a rientrare ad Appiano Gentile sarà Edin Dzeko, atteso mercoledì. Il primo allenamento vero, ma senza sudamericani, avverrà giovedì. Per venerdì sera è previsto l’arrivo di argentini e uruguayani, mentre i cileni sono attesi solo sabato mattina a Roma. Tradotto: Simone Inzaghi non prenderà in considerazione Alexis Sanchez dal 1′, ma uno tra Joaquin Correa e Lautaro Martinez probabilmente sì. Anche senza allenamenti prima di Lazio-Inter, in programma sabato alle ore 18:00 (vedi appuntamenti). La certezza, quindi, è Dzeko: quale argentino sceglierà Inzaghi al suo fianco? Tutto lascia supporre che la scelta possa ricadere sul solito Lautaro Martinez, ma occhio al grande ex Correa. Bisognerà aspettare Argentina-Perù prima di affrettare una risposta. Intanto, come ripreso da Andrea Paventi di Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile, la squadra continua gli allenamenti a ranghi ridotti agli ordini di Inzaghi.