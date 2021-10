Immobile riprende ad allenarsi e punta l’Inter. In casa Lazio assente Zaccagni

Immobile farà di tutto per esserci contro l’Inter. Lo stesso vale per Zaccagni, che ha ormai superato l’infortunio ma ha dovuto comunque saltare l’allenamento del lunedì. Di seguito le ultime novità da casa Lazio, riprese dal Corriere dello Sport nella sua versione online

QUI FORMELLO – Primo allenamento a Formello dopo i controlli mattutini post-infortunio per Ciro Immobile (vedi articolo), che prova a recuperare per esserci contro l’Inter. Qualche giro di campo e poi esercizi per riprendere un po’ di confidenza con il pallone. Alla seduta tecnica, basata principalmente sul possesso palla e conclusa con una partitella a campo ridotto, non ha partecipato l’ormai recuperato Mattia Zaccagni, oggi fermato dall’influenza. Il tecnico Maurizio Sarri spera di avere al 100% sia Immobile sia Zaccagni per Lazio-Inter di sabato.