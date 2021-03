Sassuolo, prima dell’Inter il Torino: differenziato per due

Condividi questo articolo

Francesco Caputo, Sassuolo-Bologna (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Sabato alle 20.45 l’Inter di Antonio Conte affronterà il Sassuolo. La squadra di Roberto De Zerbi giocherà però mercoledì alle 15 il recupero contro il Torino. Ecco le ultime sui nostri prossimi avversari.

REPORT – “Prosegue al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo Calcio in vista di Torino-Sassuolo di mercoledì. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto riscaldamento, possessi palla ed esercitazioni tattiche specifiche per reparto. Una parte della squadra è stata impegnata anche in palestra con esercizi sulla forza e conseguente trasformazione sul campo. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia e Brian Oddei. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse”.

Fonte: sassuolocalcio.it