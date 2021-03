Lautaro Martinez-Inter, il punto sul rinnovo: cifre, clausola e cosa manca

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Lautaro Martinez è tornato ad essere decisivo in Torino-Inter: un goal bellissimo, quello dell’1-2, che secondo alcuni può valere un pezzo di scudetto (vedi approfondimento). Ma il club nerazzurro sta già guardando oltre, e vuole blindare il ‘Toro’ con una proposta di contratto ben precisa

CANNIBALE – Tra Lautaro Martinez e l’Inter c’è un tormentone in ballo da oltre un anno: il rinnovo di contratto. Negli ultimi tre mesi, l’argentino ha eguagliato le sue statistiche personali (vedi articolo), ricordando ai tifosi nerazzurri il motivo per cui il Barcellona sembrava disposto a fare follie pur di portarlo in Catalogna.

SCENARI – I tempi delle offerte faraoniche per l’ingaggio, e delle presunte contropartite da offrire all’Inter, sembrano lontani anni luce. Oggi Lautaro Martinez è saldamente aggrappato alla causa nerazzurra, e parla come un perfetto soldatino di Antonio Conte. Il prossimo passo è l’agognato rinnovo di contratto: secondo quanto riporta “Sky Sport”, il club starebbe aspettando che la marea societaria si abbassi, in modo da mettere al sicuro i cartellini dei suoi gioielli. Lautaro Martinez ha un contratto in scadenza nel 2023 e guadagna circa 2,5 milioni di euro più bonus.

LE CIFRE – L’obiettivo dell’Inter è quello di blindare il calciatore argentino, prolungando il vincolo di almeno un altro anno, e adeguando il suo stipendio al contributo alla causa. Si parla di circa 5 milioni di euro netti, di base, a salire. Le ultime indiscrezioni raccontano anche della volontà dell’Inter di eliminare la famosa clausola rescissoria da 111 milioni di euro. La volontà delle parti è chiara da tempo, ma il club nerazzurro ha prima altre cose di cui occuparsi. La crisi economica legata al coronavirus, in tal senso, ha fatto desistere i grandi club da spese così ingenti per i calciatori. Ma il periodo di magra non potrà durare in eterno.