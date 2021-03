Lautaro Martinez: Â«Vinto e fatto gol, due soddisfazioni! Messaggio InterÂ»

Lautaro Martinez: «Vinto e fatto gol, due soddisfazioni! Messaggio Inter»

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez ha deciso in Torino-Inter 1-2, match della ventisettesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole nell’immediato post partita su Inter TV, direttamente dall’Olimpico Grande Torino.

ANDATURA FATTA – Lautaro Martinez commenta Torino-Inter su Inter TV: «Tre punti che siamo andati a cercare. Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo fatto una partita di carattere e di cuore. Loro stanno in un momento di difficoltà, avevano bisogno di punti ma noi anche perché siamo in testa alla classifica. Sono contento per la vittoria, per i miei compagni e per tutti i tifosi che sicuramente a casa saranno contenti. Una partita dura, perché come detto prima loro hanno bisogno di punti e sono sotto in classifica. Questa secondo me pesa tanto, però noi abbiamo pensato al nostro. Abbiamo cercato di fare il lavoro provato in settimana, si è presentata un’altra partita però sono contento per la vittoria che ci permette di continuare in testa alla classifica. Tanti gol al Torino? Un po’ di fortuna anche, ma lavoro per la squadra. Oggi ho trovato un gol importante, era quattro giornate che non segnavo ma l’importante è che l’Inter vinca. Oggi abbiamo vinto e ho fatto gol, soddisfazione doppia. Sono contento di quello che sto facendo e del lavoro che sta facendo l’Inter: dobbiamo continuare così. Ora testa bassa, essere umili e continuare a stare umili. Un messaggio? Oggi era importante vincere. L’abbiamo fatto, in una partita difficile contro una squadra tosta. Però, come dico sempre, stiamo crescendo a livello di cuore, di testa e di maturità: oggi abbiamo dimostrato questo».