Tacchinardi: Â«Lautaro Martinez, contro il Torino, ha fatto il goal scudettoÂ»

Tacchinardi: «Lautaro Martinez, contro il Torino, ha fatto il goal scudetto»

Alessio Tacchinardi

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus e opinionista, ha commentato i risultati della ventisettesima giornata di serie A, focalizzandosi sulla prestazione di Lautaro

DETERMINANTE – La vittoria contro il Torino ha consentito all’Inter di Antonio Conte di allungare sul Milan. Decisiva la rete di Lautaro Martinez, che Alessio Tacchinardi incorona come protagonista della giornata di campionato appena conclusa: «Ci sono dei momenti che possono cambiare un campionato. Le ultime due partite non sono state belle ma l’Inter ha portato a casa due vittorie importantissime. Lautaro Martinez ha fatto un gol pazzesco col Torino (vedi approfondimento). Sono punti molto pesanti, il suo goal può segnare il campionato, visto anche il ko del Milan contro il Napoli. Il rosso a Cristiano Ronaldo? Per me, non vede il portiere, cerca di andare verso la palla ma poi va addosso a Cragno. Sicuramente l’espulsione ci poteva stare».