Vidal, l’infortunio complica la permanenza all’Inter? Riflessioni in corso

Condividi questo articolo

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal si è operato al ginocchio nella giornata di venerdì (vedi articolo). Il cileno dovrebbe tornare in campo tra circa un mese. Questo toglie un’alternativa a metà campo ad Antonio Conte. L’Inter, nel frattempo, sta già riflettendo sulla possibile permanenza in nerazzurro dell’ex Juventus, che in un mese dovrà dare risposte

TEGOLA – L’infortunio di Vidal ha complicato i piani di Antonio Conte, e dell’Inter, per il finale di stagione. La fase di riabilitazione è già cominciata per il cileno, che ne avrà però per circa un mese, togliendo al suo tecnico un ricambio fondamentale in un reparto storicamente carente per i nerazzurri.

PESO SPECIFICO – È ancora presto per tirare una linea, e fare un bilancio, del rendimento di Vidal in questa prima stagione all’Inter. Ma il problema al ginocchio ha suscitato più di qualche riflessione, tra gli addetti ai lavori, sull’effettiva utilità di un calciatore che il 22 maggio compirà 34 anni. Il cileno è arrivato in nerazzurro con diversi mesi di ritardo, per una cifra irrisoria dal Barcellona ma con uno stipendio pesante (circa 6,5 milioni a stagione). Con l’Inter resta in piedi il vincolo fino al 2022 (ma con opzione di prolungamento fino al 2023).

ADDIO PREMATURO? – L’arrivo di Vidal ha risposto ad una precisa esigenza di Antonio Conte, che aveva richiesto calciatori pronti e in grado di formare la mentalità dello spogliatoio nerazzurro. Questo è effettivamente accaduto, ma il rendimento del cileno non ha convinto appieno l’ambiente. Al suo ritorno, dopo l’infortunio, Vidal potrebbe trovare una squadra nuovamente compattata tatticamente, che per l’ennesima volta è riuscita a fare a meno di lui. Questo potrebbe spingere il club a fare valutazioni precise anche riguardo al suo ingaggio, decisamente troppo pesante rispetto al suo apporto attuale alla causa nerazzurra.