Sassuolo-Inter, parola d’ordine rivincita! E per tanti motivi

Sassuolo-Inter stasera alle 20.45 segna la prima trasferta dopo la vittoria dello scudetto. Ma è sbagliato parlare di match senza più nulla da chiedere: di obiettivi ce ne sono eccome.

OBIETTIVO RIVINCITA – Spesso si dice che “la vendetta è un piatto che va servito freddo”. Ecco: in Sassuolo-Inter si può rendere ai neroverdi tutto quello che hanno fatto in undici anni di Serie A. Dall’unica sconfitta in questo campionato, nella gara d’andata, alle innumerevoli “partite della vita” nel corso degli anni festeggiate come se fossero finali di Champions League, fino ai prezzi gonfiati per i propri giocatori nelle trattative di mercato. E, sopratttutto, si può rendere l’imbarazzante prestazione del Sassuolo il 22 maggio 2022 col Milan, quando di fatto regalò lo scudetto ai rossoneri. Per farlo basta una cosa che all’Inter è capitata con facilità in stagione: vincere ancora. Che significherebbe mettere il punto esclamativo sulla retrocessione in Serie B dei neroverdi, ora a -5 dalla salvezza con quattro giornate rimanenti.

Sassuolo-Inter, con lo scudetto in tasca si cambia

MODIFICHE VARIE – La sensazione è che Simone Inzaghi cambierà parecchio per Sassuolo-Inter, rispetto al Torino domenica scorsa e soprattutto al derby. Chi è in rampa di lancio è senza dubbio il grande ex Davide Frattesi, che quasi mai ha giocato titolare in stagione. Poi Emil Audero, perché Yann Sommer in settimana ha avuto qualche linea di febbre. Non dovrebbero invece esserci dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez, per provare a sbloccarsi visto che non segna dal 28 febbraio (e a Reggio Emilia debuttò in nerazzurro). Nel Sassuolo Davide Ballardini è all’ultima spiaggia e recupera Armand Laurienté. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Sassuolo-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.