Sassuolo-Inter, Inzaghi urla rivincita con un protagonista dell’andata!

Riuscirà Simone Inzaghi a riprendersi quell’unico risultato sfavorevole del campionato? Per farlo il mister richiama a rapporto un uomo in Sassuolo-Inter.

SEGNO ROSSO – Cos’è una sconfitta in un mare di vittorie – ventotto per la precisione – e in cinque pareggi? Assolutamente nulla. Eppure, proprio perché la stagione che ha condotto i nerazzurri al trionfo della seconda stella è risultata così immacolata, quel segno rosso nel calendario d’andata assume un peso tutt’a un tratto rilevante. Soprattutto a poche ore da Sassuolo-Inter, che segnerà il ritorno dell’unica gara con sconfitta disputata dai Campioni d’Italia. Simone Inzaghi non può non desiderare, nel profondo del suo cuore, la rivincita contro il club neroverde.

ASSENTI – Da quella gara dello scorso 27 settembre – terminata 1-2 a San Siro – sembra ormai passata un’eternità. Eppure solo sette mesi dividono quell’inizio di campionato da questa fine strepitosa, segnata dallo scudetto della seconda stella. Proprio per la sicurezza – matematica e qualitativa – acquisita dai nerazzurri, Simone Inzaghi al Mapei Stadium può permettersi di presentarsi con una formazione ampiamente rimaneggiata. In Sassuolo-Inter, infatti, saranno pochi i nerazzurri che faranno il bis in campo rispetto alla gara d’andata: fra i titolari assenti dovrebbero comparire addirittura Sommer, Darmian, Acerbi, Barella, Calhanoglu, Thuram.

Sassuolo-Inter, il protagonista che ritorna

RITORNO – Chi ci sarà in Sassuolo-Inter, come c’era stato anche all’andata, lasciando la firma, è Denzel Dumfries. Il centrocampista, scontata la squalifica ricevuta nella gara scudetto contro il Milan, è pronto a tornare proprio contro i neroverdi, rilanciato titolare da mister Inzaghi. In una stagione di luci ed ombre, spesso messo a riposo da Matteo Darmian, il laterale destro si era imposto proprio all’andata contro quella che era ancora la squadra di Alessio Dionisi. Quel 27 settembre, però, quel gol di Dumfries messo a segno nei minuti di recupero del primo tempo, era valso a ben poco. Poiché nei secondi 45′ avvenne la rimonta dei neroverdi. In Sassuolo-Inter del 4 maggio Inzaghi chiede di nuovo l’aiuto dell’olandese, riponendo in lui ancora fiducia, per la rivincita che dovrebbe compiersi.