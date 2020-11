Sassuolo-Inter, Djuricic recuperato. Caputo out e dubbio Berardi: le ultime

Condividi questo articolo

Photo 199299390

Sassuolo-Inter, De Zerbi recupera Djuricic sulla trequarti e probabilmente anche Berardi. Niente da fare invece per Caputo, che lascerà il posto ancora a Raspadori.

LE ULTIME – De Zerbi valuta insieme al suo staff le ultime notizie che arrivano dall’infermeria. Domenico Berardi, Francesco Caputo, Gregoire Defrel, Lukas Haraslin hanno lavorato a parte nelle ultime ore ma solo l’esterno italiano potrebbe recuperare in extremis per la sfida casalinga contro l’Inter. Solito 4-2-3-1 per Roberto De Zerbi con Muldur in vantaggio rispetto il connazionale Ayhan sulla destra. A sinistra c’è Rogero mentre in difesa i soliti Chiriches e Gian Marco Ferrari. In attacco pronto dunque Raspadori nel ruolo di punta centrale. Pienamente recuperato anche Filip Djuricic, che giocherà dietro l’unica punta.