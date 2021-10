Sassuolo-Inter, Consigli a forte rischio: se non recupera giocherà Pegolo – TS

Sassuolo-Inter, Consigli potrebbe non giocare la partita in casa contro i nerazzurri. Secondo TuttoSport il numero uno neroverde è ancora alle prese con un problema fisico: pronto Pegolo.

A RISCHIO – Sassuolo-Inter in programma domani alle 20:45, ma con qualche problema per il tecnico Dionisi che rischia seriamente di perdere il portiere titolare. Ieri Andrea Consigli si è allenato a parte e recuperarlo in poche ore potrebbe risultare complicato. In ogni caso è pronto Gianluca Pegolo, che ha rinnovato per un’altra stagione a 41 anni ormai compiuti.

Fonte: TuttoSport – Paolo Seghedoni