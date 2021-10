Perisic torna titolare in Sassuolo-Inter? Presenza cardine come un anno fa

Ivan Perisic dovebbe tornare titolare in Sassuolo-Inter. Un ritorno significativo perché evoca la partita di un anno fa, che ha portato la svolta della squadra di Conte.

RITORNO DA TITOLARE – Sassuolo-Inter potrebbe vedere il rilancio di Perisic tra i titolari. Dopo la panchina prolungata in Champions League Inzaghi ha tutti i motivi per tornare a puntare su di lui. Freschezza fisica in primis. Poi un evidente periodo non brillantissimo di Dimarco dopo il rigore sbagliato con l’Atalanta. Infine il ricordo della partita di un anno fa. Una svolta, per il croato e per la squadra.

COME UN ANNO FA – Sassuolo-Inter di un anno fa è stata la gara del ritorno al 3-5-2. Non solo, anche a quell’impostazione con baricentro basso, difesa solida e attacco negli spazi. Quella che ha permesso la cavalcata del ritorno allo scudetto. Con Perisic come simbolo. La gara di un anno fa è stata la prima in cui il numero 14 si è visto integrato nel ruolo di esterno a tutta fascia. Applicato in fase difensiva, pronto al sacrificio tattico. Una svolta, come detto. Il cambiamento decisivo.

CORSI E RICORSI – Rivedere proprio Perisic titolare a Sassuolo dopo la pausa Champions League evoca quindi un certo ricordo. Dolce e fresco. Chiama però anche la responsabilità dell’emulazione. Anche oggi l’Inter ha bisogno di ritrovarsi dopo il pareggio con l’Atalanta e lo shock Shakhtar. Un risultato di un certo tipo, che possa dare una svolta. Il croato contro il Sassuolo ne sarà nuovamente il simbolo?