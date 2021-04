Sassuolo-Inter svolta per Perisic, al ritorno la fascia sinistra sarà sua?

La sfida col Sassuolo è singolarmente significativa per Ivan Perisic. All’andata il croato ha cambiato la sua stagione. Al ritorno ci sarà?

GARA DELLA SVOLTA – Sassuolo-Inter è stata una partita significativa per la stagione nerazzurra. In particolare per Conte, per l’impostazione tattica della squadra e per un giocatore tra i tanti. Parliamo di Ivan Perisic. Il croato si è del tutto calato nel ruolo di esterno a tutta fascia proprio nella gara di andata coi neroverdi. Grazie a una prova di abnegazione e sacrificio. Una svolta in primis mentale, che ha reso il numero 14 il titolare indiscusso della fascia sinistra. Almeno fino alla sfida col Bologna.

RIPOSO PRECAUZIONALE? – Nessun colpo di testa di Conte. E nemmeno una scelta tecnica. Semplicemente il croato è tornato affaticato dal ritiro con la sua nazionale. Meglio quindi non rischiare nulla, visti gli impegni ravvicinati. Ma adesso le sue condizioni vanno rivalutate. Perisic è noto per le sue doti a livello fisico e un suo recupero non dovrebbe stupire. Conte ormai ha fiducia totale nell’esterno e non è a escludere che lo abbia tenuto a riposo nell’ultima gara proprio per averlo a disposizione col Sassuolo. Cioè nella gara che all’andata ha segnato la svolta. Per entrambi.