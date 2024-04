Sanchez chiama Inter-Cagliari! E c’è la richiesta di un ritorno – TS

Sanchez può essere la scelta di Inzaghi per Inter-Cagliari di domenica sera, ma non solo. Per l’attaccante non è esclusa la possibilità di un ritorno, visto che a fine stagione scade il contratto: ne parla Tuttosport.

DA SUBENTRANTE A TITOLARE – Con Lautaro Martinez squalificato, per Inter-Cagliari si apre il ballottaggio fra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram. Che, per Tuttosport, vede il cileno in vantaggio. Dopo il subentro di Udine, l’attaccante cileno (due gol in Serie A, entrambi nelle ultime cinque giornate) cerca un’altra maglia da titolare come non accade dal 9 marzo, quando giocò novanta minuti nello 0-1 contro il Bologna.

IN USCITA? – Sanchez, che ieri ha mostrato la maglia ricevuta in regalo da Davide Frattesi, da Inter-Cagliari in poi si gioca anche il futuro. Questo perché è in scadenza di contratto al 30 giugno e un rinnovo non sembra così probabile. Lunedì sera alla Dacia Arena è stato ovazionato dai tifosi di casa, che gli hanno chiesto di tornare all’Udinese dove ha già giocato dal 2008 al 2011 avviando la sua lunga esperienza in Europa. Sanchez ci sta pensando, potendo decidere lui dove andare come svincolato: è un’opzione per chiudere la sua carriera.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino