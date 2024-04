Materazzi: «Champions League? Rigori lotteria. Mercato Inter, mi fido di loro 3»

Materazzi ha parlato dell’eliminazione in Champions League dell’Inter, ma anche del mercato elogiando in particolare tre persone.

CHAMPIONS LEAGUE − Marco Materazzi a Sport Mediaset dice la sua sull’eliminazione dell’Inter agli ottavi: «È stata una delusione, però deve essere vista come la finale persa l’anno scorso, che ha dato la convinzione di essere forti. Si diceva che erano arrivati lì per fortuna e stavano quasi per vincerla. In quella sconfitta hanno trovato la consapevolezza di sentirsi forti che è la cosa più bella. Quando vai in campo e sai che puoi vincere contro chiunque, non ha eguali. Purtroppo stavolta si è incontrato l’avversario più scomodo, una squadra tecnica che lotta su ogni pallone e non si dà mai per vinta, e siamo usciti ai rigori. Sono sempre una lotteria anche se io non posso maledirli perché ci ho vinto un Mondiale e uno spareggio col Perugia in Serie B. Dal quel punto di vista sono stato fortunato, ma, lo ripeto, è una lotteria e può succedere sempre di tutto».

MERCATO − Poi Materazzi sull’eventuali mosse estive: «Non ci sono reparti che necessitano realmente di rinforzi. E poi abbiamo un gruppo di lavoro in società che secondo me non ha nessuno, non solo in Italia, ma neanche all’estero. Gente come Marotta, come Ausilio, come Antonello, che sa ciò che fa e sta riportando l’Inter a quella che deve essere la sua dimensione. Non mi intrometto perché mi fido ciecamente di loro».