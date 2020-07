Sampdoria-Genoa, brutte notizie per Nicola: giallo a Lerager,...

Sampdoria-Genoa, brutte notizie per Nicola: giallo a Lerager, out per l’Inter

Condividi questo articolo

Brutte notizie per Davide Nicola in vista della sfida contro l’Inter: il tecnico dei rossoblu dovrà infatti fare a meno di Lukas Lerager, diffidato e ammonito nel derby Sampdoria-Genoa di questa sera.

SQUALIFICATO – Niente Inter per Lukas Lerager: il giocatore rossoblu, infatti, è stato ammonito questa sera nel derby Sampdoria-Genoa e, diffidato, sarà costretto a saltare la prossima partita, ovvero quella contro la squadra nerazzurra in programma sabato sera allo stadio Marassi. Un problema per Davide Nicola che, nell’ultima mezz’ora del derby, dovrà stare attento anche agli altri (tanti) diffidati, ovvero Cassata, Favilli, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pandev e Zapata.