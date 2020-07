Inter-Fiorentina 0-0, San Siro: due legni per i nerazzurri. Preoccupa de Vrij

Termina Inter-Fiorentina, sfida valevole per la 35sima giornata di Serie A. Pareggio a reti inviolate, con i nerazzurri che scendono al terzo posto in classifica. Preoccupano le condizioni di Stefan de Vrij, uscito nel primo tempo. Clicca QUI per seguire la cronaca minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

SECONDO TEMPO – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0, riprende Inter-Fiorentina. Iachini costretto alla prima sostituzione dopo soli cinque minuti dall’inizio della ripresa, problemi fisici per Dalbert che lascia il posto in campo a Pol Lirola. Continua la grande sfortuna della squadra di casa, con Alexis Sanchez che prova il destro da fuori area e la palla si spegne sul palo dopo un altro grande intervento di Terracciano. Altri due cambi al 58′ per i viola, entrano Kouame e Ghezzal, escono Cutrone e Duncan. Risponde Antonio Conte al 70′ con l’ingresso di Lautaro Martinez, Victor Moses e Alessandro Bastoni al posto di Alexis Sanchez, Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio. Al 75′ spazio per Federico Chiesa che prende il posto di Franck Ribery e per Pulgar al posto di Badelj. Il quinto cambio di Conte arriva subito dopo, al 76′, dentro Brozovic per Gagliardini. Al 79′ chance incredibile sprecata dalla Fiorentina: ripartenza, Chiesa gioca in mezzo per Lirola che da distanza ravvicinata si fa respingere la conclusione a botta sicura da Samir Handanovic. Dopo cinque minuti termina a reti inviolate la sfida di San Siro, con i nerazzurri che non riescono nel contro-sorpasso al secondo posto occupato ora dall’Atalanta.

INTER 0 – 0 FIORENTINA

MARCATORI: /

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 11 Moses, 20 Borja Valero, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 77 Brozovic; 10 Lautaro Martinez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella (C), 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery.

A disposizione: 33 Brancolini; 3 Igor, 17 Ceccherini, 21 Lirola, 93 Terzic; 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 78 Pulgar; 9 Kouamé, 11 Sottil, 25 Chiesa, 28 Vlahovic.

Allenatore: G. Iachini

Note: Traversa di Lukaku (I) al 18′, palo di Sanchez (I) al 52′; Ammoniti: Ribery (F) al 43′, Castrovilli (F) al 57′, Barella (I) al 76′, Caceres (F) al 79′; Sostituzioni: Ranocchia per de Vrij (I) al 23′, Lirola per Dalbert (F) al 51′, Kouame per Cutrone (F) al 58′, Ghezzal per Duncan (F) al 58′, Lautaro Martinez per Sanchez (I) al 69′, Moses per Candreva (I) al 69′, Bastoni per D’Ambrosio (I) al 69′, Pulgar per Badelj (F) al 75′, Chiesa per Ribery (F) al 75′, Brozovic per Gagliardini (I) al 76′; Recupero: 2′ (PT), 5′ (ST)