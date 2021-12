Salernitana, allenamento verso l’Inter. Lavoro specifico per 4 giocatori

Salernitana-Inter è in programma venerdì alle ore 20.45 allo Stadio Arechi. La squadra di Colantuono prepara la sfida con i nerazzurri dopo l’eliminazione in Coppa Italia (vedi articolo).

REPORT – La Salernitana ha ripreso gli allenamenti presso il Centro Sportivo Mary Rosy dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano del Genoa. I giocatori impegnati nel match del Luigi Ferraris hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare. Il resto della squadra di Stefano Colantuono ha iniziato la seduta di allenamento con un lavoro in palestra per poi concentrarsi su esercitazioni tecniche ad alta intensità. Quattro giocatori hanno svolto un lavoro atletico specifico: Federico Bonazzoli, Leonardo Capezzi, Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri. Stefan Strandberg si è sottoposto a una seduta fisioterapica. I granata si ritroveranno domani alle ore 15.00 per un’altra seduta di allenamento in preparazione del match casalingo contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Fonte: ussalernitana1919.it