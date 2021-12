Coppa Italia, Salernitana eliminata dal Genoa prima della sfida con l’Inter

Genoa-Salernitana, sfida di Coppa Italia, si è giocata allo Stadio Luigi Ferraris. Il match è terminato sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

FUORI – La Salernitana, prima di ospitare l’Inter nell’anticipo di Serie A in programma venerdì, vola a Genova per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Stefano Colantuono sceglie di affidarsi a un ampio turnover e di far rifiatare alcuni dei suoi migliori interpreti (vedi articolo). La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. Il match si sblocca al 76′ in modo rocambolesco. Cross dalla sinistra di Yayah Kallon, Caleb Ansah Ekuban incorna al centro dell’area, la palla è deviata di mano da Francesco Di Tacchio e si insacca in rete. Il Genoa di Andriy Shevchenko vince 1-0 e accede al prossimo turno, dove incontrerà il Milan. La Salernitana si avvicina invece al match con l’Inter con un’eliminazione.