Compagnoni: «Inter-Liverpool non è così chiusa! Ricordiamoci del 2010…»

Compagnoni dà più di una speranza di passaggio del turno in Champions League. Il giornalista di Sky Sport, ospite negli studi di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, fa un paragone con la vittoriosa edizione del 2010

TRIPLETE BIS – Torna indietro di oltre dieci anni Maurizio Compagnoni per trovare un punto d’incontro con il presente: «L’Inter è stata battuta 2-0 dal Real Madrid ma ha giocato un grande primo tempo, mettendo in difficoltà i padroni di casa. E giocando con una sfrontatezza che nessuno si aspettava. Magari fa lo stesso a Liverpool e finisce diversamente rispetto a Madrid. Poi è chiaro che il Liverpool è favorito perché è più forte. Faccio un paragone – magari fuori luogo – ripensando alla semifinale del 2010 contro il Barcellona. L’attuale Inter non è ancora paragonabile a quella del Triplete, ma anche questo Liverpool non è ai livelli di quel Barcellona. Non è un pronostico così chiuso come credono in tanti…». Questo il pensiero di Compagnoni sulle chance nerazzurre di qualificarsi ai quarti di Champions League a marzo.