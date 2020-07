Roma-Inter 2-2, il tabellino della partita della 34ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Roma-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2. Questo il tabellino della partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020.

PARTITA FALSATA – Scandalo arbitrale all’Olimpico. L’Inter non riesce a battere la Roma soprattutto grazie all’inaccettabile decisione di Marco Di Bello, che nel recupero del primo tempo convalida il gol (a ora assegnato a Leonardo Spinazzola) nato da un fallo evidente di Aleksandar Kolarov su Lautaro Martinez, nonostante il richiamo del VAR e le immagini più che chiare. Un errore che ha falsato la partita e anche le sorti della Serie A, non solo per il primo posto. Questo il tabellino di Roma-Inter.

ROMA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez (74′ Smalling), Kolarov; Bruno Peres, Diawara (69′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini (83′ Carles Pérez), Mkhitaryan (83′ Perotti); Dzeko.

In panchina: Fuzato, Zappacosta, Villar, Çetin, Under, Kalinic, Pastore, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (82′ D’Ambrosio); Candreva (67′ Moses), Barella, Gagliardini (69′ Eriksen), Young (67′ Biraghi); Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez (67′ R. Lukaku).

In panchina: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Borja Valero, Esposito, Agoumé.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Cecconi – Galetto; Giua; VAR Guida; A. VAR Di Vuolo)

Gol: 15′ de Vrij (I), 45′ +1 Spinazzola, 57′ Mkhitaryan, 88′ rig. R. Lukaku (I)

Ammoniti: Barella (I), Pau Lopez (R)

Recupero: 3′ PT, 4′ ST