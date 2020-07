De Vrij: “Roma-Inter, che peccato! Volevamo andare a -3 dalla vetta”

Le parole di Stefan de Vrij, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Roma-Inter, match valido per la 34esima giornata di Serie A

RIMPIANTO – Roma-Inter è terminata con il risultato di 2-2 . Queste le dichiarazioni di Stefan de Vrij nel post gara: «Volevamo mettere pressione alla Juventus. Volevamo andare a -3. Ci dispiace. Oggi eravamo andati in vantaggio subito, è stato diverso dal solito in cui prendevamo gol all’ultimo minuto. Poi abbiamo mostrato carattere per tornare in partita e cercare anche di vincerla».