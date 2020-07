Cesari: “Roma-Inter, Di Bello ha sbagliato! Non capisco una cosa”

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, stronca l’arbitraggio di Marco Di Bello in Roma-Inter. Ecco le sue dichiarazioni a “Pressing Serie A” sulla decisione in occasione del gol del pareggio giallorosso. Sotto la lente dell’ex giudice di gara finiscono altri tre episodi della gara.

INCOMPRENSIBILE – Graziano Cesari commenta l’arbitraggio di Marco di Bello, giudice di gara di Roma-Inter. L’ex arbitro stronca nettamente la decisione presa in occasione del pareggio giallorosso. Secondo Cesari, il fallo di Aleksandar Kolarov su Lautaro Martinez è netto. Ecco le sue dichiarazioni: «Di Bello non è stato convincente per tutta la gara. Vediamo due cose: la braccia di Kolarov sulle spalle di Lautaro, e non mi sembrano interessanti. Quello che mi sembra interessante è la scarpetta di Kolarov che colpisce Lautaro, impedendogli il controllo. Di Bello ha sbagliato nel giudicare, ampiamente. Non riesco a capire come mai Di Bello abbia preso questa decisione».

ALTRI EPISODI – Cesari giudica invece corrette le decisioni sul gol annullato a Lautaro Martinez nel secondo tempo, e sul gol del 2-1 della Roma. L’Inter avrebbe invece potuto recriminare un altro rigore, secondo Cesari. Sotto la lente d’ingrandimento infatti finisce un tocco di mano di Roger Ibanez su una punizione di Christian Eriksen.