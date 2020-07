Roma-Inter, gol Spinazzola o autogol de Vrij? Prima scelta Lega Serie A

Roma-Inter è nell’intervallo col punteggio di 1-1, per via di uno scandalo arbitrale che ha convalidato il pareggio giallorosso (vedi articolo). Gol contestato non solo per il fallo enorme di Kolarov su Lautaro Martinez, pure rivisto al VAR, ma per l’assegnazione. Rete di Spinazzola o autogol di de Vrij? Ecco la scelta della Lega Serie A.

PRIMO RISCONTRO – Per la Lega Serie A l’1-1 di Roma-Inter al momento è assegnato come gol di Leonardo Spinazzola. Sul tiro-cross dell’esterno Stefan de Vrij è andato in scivolata e ha mandato lui la palla in rete, con dubbi sul fatto che potesse essere diretto in porta. Come noto, nelle prossime ore l’azione sarà rivista e si deciderà se confermare la marcatura al giocatore della Roma o dare autogol al difensore olandese. Di certo c’è che era fallo, ed enorme, di Aleksandar Kolarov su Lautaro Martinez a inizio azione: uno scandalo, con Marco Di Bello pure richiamato al VAR che ha volutamente falsato la partita con una decisione senza senso. Roma-Inter ora riprende con il secondo tempo, nelle prossime ore è presumibile che la Lega Serie A pubblichi un comunicato ufficiale per spiegare la decisione, e non è escluso che possa anche essere modificata.