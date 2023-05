Roma-Inter, per Mourinho poche note positive: le pagelle − CdS

La Roma non sta attraversando un buon momento in campionato, perdendo 0-2 con l’Inter. La squadra è falcidiata dagli infortuni e ultimamente si è riscoperta fragile. Nella sconfitta di ieri sono stati pochi gli uomini di Mourinho a salvarsi. Secondo le pagelle del Corriere dello Sport sono solo 6 le sufficienze assegnate ai giallorossi e una di queste è dell’allenatore portoghese.

LE PAGELLE − Per la Roma ieri è arrivata la seconda sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A: contro l’Inter la squadra ci ha provato in tutti i modi a non fare pesare le tante assenze, ma alla fine è 0-2. Nonostante la prova coraggiosa secondo il Corriere dello Sport sono molte le insufficienze piovute sui giallorossi. Il peggiore è stato Leonardo Spinazzola con 4.5 seguito da Roger Ibañez protagonista in negativo sul raddoppio di Romelu Lukaku. A salvarsi sono stati solo in sei tra cui José Mourinho che si prende un 6. Sufficienti anche le prove di Gianluca Mancini e Mady Camara. 6.5 invece per Bryan Cristante ed Edoardo Bove, mentre Nemanja Matic con 7 è ampiamente il migliore dei suoi in Roma-Inter. Il resto della squadra è invece insufficiente, compresi i subentrati Tammy Abraham e Paulo Dybala, 5.5 tutti tranne Nicola Zalewski 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi