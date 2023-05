Lautaro Martinez, dopo Roma-Inter è il miglior nerazzurro in un altro dato

Lautaro Martinez in Roma-Inter interrompe la striscia di tre partite consecutive con gol. Ma trova il modo per brillare in un altro aspetto.

INCIDERE SEMPRE – Lautaro Martinez arrivava a Roma-Inter da 5 gol nelle tre precedenti partite. E, come prevedibile, parte dalla panchina in vista della sfida di Champions League contro il Milan (mercoledì alle 21). Subentrando al connazionale Joaquin Correa dopo un’ora di gioco. E incidendo pesantemente sul risultato finale anche senza segnare. Perché è proprio lui, al 74′ della gara, a liberare l’amico Romelu Lukaku tutto solo davanti a Rui Patricio. Si ricompone così la LuLa, con il Toro che restituisce il favore a Big Rom (autore di 2 assist per l’argentino, contro Empoli e Lazio). Ma per il numero 10 non è certo una novità.

DIECI GENEROSO – Con quello a Lukaku per il 2-0 alla Roma, Lautaro Martinez sale a 9 assist in stagione. E ciò significa che tra i nerazzurri nessuno ha fatto meglio di lui. Dietro al Toro inseguono Nicolò Barella (8 assist), Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu (entrambi a quota 7). E questi 9 passaggi decisivi confermano la centralità di Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter. Lo scorso anno si era fermato a 4 assist totali, mentre nel precedente biennio con Lukaku ne firmò 8 nella stagione 2019/20 e addirittura 11 in quella dello Scudetto. Dati che confermano la ritrova intesa: la LuLa è di nuovo qui.