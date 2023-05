Roma-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Roma-Inter 0-2 fa proseguire il grande rilancio della squadra di Inzaghi anche in Serie A. E dalla vittoria dell’Olimpico esce fuori un dato statistico particolare che riguarda proprio i punti in classifica.

ZERO – I minuti giocati da Edin Dzeko in Roma-Inter. In tre delle ultime quattro giornate di Serie A il bosniaco non è stato impiegato, dopo che prima della partita contro l’Empoli aveva sempre giocato in tutte e quarantaquattro le precedenti gare stagionali.

DUE – I gol segnati da Federico Dimarco nelle sfide fra Inter e Roma. Il laterale classe ’97 aveva aperto le marcature anche all’andata, sabato 1 ottobre, ma poi era arrivato un ribaltone da 1-0 a 1-2. I giallorossi sono la prima squadra contro cui segna due volte in nerazzurro, l’aveva fatto anche al Torino ma quando era al Verona. L’altra vittima preferita è il Bologna, al quale ha fatto una doppietta il 9 novembre.

CINQUE – Le vittorie consecutive dell’Inter, quattro in Serie A e una in Coppa Italia. È la prima volta che succede in stagione, il massimo era stato quattro da quella con la Salernitana del 16 ottobre a quella con la Sampdoria del 29 ottobre.

DIECI – I punti che l’Inter ha recuperato alla Roma nelle ultime quattro giornate. Il 16 aprile, dopo il 3-0 dei giallorossi all’Udinese e all’indomani del KO dei nerazzurri contro il Monza, la squadra di José Mourinho era a +5 (56 a 51). E ora c’è anche lo scontro diretto a favore (1-2 all’andata, 0-2 al ritorno).

DICIASSETTE – Le sfide da allenatore di Simone Inzaghi contro la Roma, dodici con la Lazio nei derby e cinque con l’Inter. Questa è la quarta vittoria in nerazzurro, dopo le tre della scorsa stagione fra Serie A e Coppa Italia. In totale sono otto i successi, contro tre pareggi e sei sconfitte.