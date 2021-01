Roma-Inter, Lukaku non al 100% ma ci sarà! Conte rilancia Vidal – Sky

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Roma-Inter è il big match della diciassettesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui giallorossi). Conte lancia Lukaku dal 1′, anche se non in perfette condizioni e torna ad affidarsi a Vidal. Di seguito quanto rivelato da Andrea Paventi su “Sky Sport 24”

RILANCIO – Roma-Inter con Romelu Lukaku e Arturo Vidal dal 1′: «Lukaku gioca dal 1′ e farà coppia con Lautaro Martinez. Non sarà magari al 100% perché avrebbe avuto bisogno di qualche giorno in più, però ci sarà. Dovrebbe rientrare Vidal, che si è fermato a Genova dopo la prova negativa con il Crotone però in una gara in cui magari non ti senti di rischiare dal 1′ minuto Stefano Sensi, con Matias Vecino tornato in gruppo ma dopo sei mesi di assenza e Roberto Gagliardini che proprio bene a Genova non ha fatto, c’è il rilancio del cileno. E Antonio Conte spera di rivedere il giocatore che ha voluto».