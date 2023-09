Real Sociedad-Inter, scatta l’ora di Pavard! Non l’unico ballottaggio – TS

L’Inter dopo la finale di Champions League ritorna in campo per un’altra straordinaria stagione. La prima sfida, questa sera, sarà contro la Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi già da questa partita dovrebbe partire con le rotazioni. In difesa salgono le quotazioni di Benjamin Pavard, ma non sarà l’unico ballottaggio.

SCELTE IN DIFESA – È arrivata finalmente l’occasione che Benjamin Pavard aspettava. Prima partita da titolare per il nuovo difensore francese arrivato questa estate dal Bayern Monaco. Pavard prenderà il posto di Matteo Darmian sul centro-destra, con l’italiano che a quel punto sarà un’ottima alternativa a Denzel Dumfries a partita in corso, considerata l’assenza per infortunio di Juan Cuadrado. Al centro della difesa dovrebbe rientrare Stefan de Vrij, mentre sulla sinistra ballottaggio tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini