Calhanoglu salta Real Sociedad-Inter, ma situazione sotto controllo – TS

L’Inter capolista in Serie A, riparte in Europa e lo dovrà fare senza il suo regista titolare. Hakan Calhanoglu, infatti, salterà la trasferta a San Sebastian a causa di un leggero affaticamento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la situazione è monitorata dallo staff medico.

STOP PRECAUZIONALE – Hakan Calhanoglu in Real Sociedad-Inter non ci sarà a causa di un leggero affaticamento all’adduttore della coscia sinistra accusato nella rifinitura. Niente di grave, ma Simone Inzaghi, che punta al passaggio del turno, ma soprattutto allo scudetto, non vuole correre rischi. Il turco non ci sarà – così come Cuadrado, tendinite – e per rimpiazzarlo il tecnico pensa al giovane Asllani, anche se non è ancora del tutto da scartare la soluzione con Mkhitaryan centrale e Frattesi mezzala con Barella.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini