Rapuano arbitro di Napoli-Inter: l’ultimo dei precedenti? Nove giorni fa!

Rapuano sarà l’arbitro di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana in programma alle ore 20. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Rimini, ufficializzato nella designazione arbitrale di sabato per il match dell’Al-Awwal Park Stadium di Riyad.



I PRECEDENTI – Napoli-Inter sarà la terza partita per Antonio Rapuano come arbitro dei nerazzurri. Curiosamente sono arrivate tutte (quella di oggi compresa) nel mese di gennaio. Quasi esattamente un anno fa l’esordio, il 23 gennaio 2023: sconfitta al Meazza per 0-1 contro l’Empoli nell’ultima giornata del girone d’andata. In quell’occasione espelle Milan Skriniar, mentre in contemporanea il suo agente annunciava in TV che sarebbe andato via a parametro zero, al 40′ per doppia ammonizione. Decisione inevitabile vista l’irruenza dell’ex capitano.

BIS CONCESSO – La seconda particolarità su Rapuano è che ha diretto anche… l’ultima partita di Serie A dell’Inter. Ossia la trasferta di Monza appena nove giorni fa, vinta 1-5. Nella circostanza ben tre rigori assegnati, due ai nerazzurri e uno ai brianzoli. Per il primo, in avvio, serve il VAR perché in pochi si erano accorti del tocco di mano (clamoroso) di Roberto Gagliardini su colpo di testa di Lautaro Martinez. Il secondo a metà ripresa riporta per qualche minuto in partita il Monza, a seguito di un tocco di Matteo Darmian su Dany Mota. Il terzo arriva dopo che Jean-Daniel Akpa Akpro frana da dietro su Davide Frattesi: tutti e tre corretti. Rapuano ha già arbitrato una finale in gara secca molti anni fa, in attesa di Napoli-Inter: Coppa Italia Serie D tra Sant’Antonio Abate e Sandonà (2-1) il 2 maggio 2012.