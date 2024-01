Diamanti: «Inter e Juventus firmerebbero per il pari! Una meno pressioni»

Stasera c’è la finale di Supercoppa Italiana Napoli-Inter, ma Diamanti pensa più che altro allo scontro diretto con la Juventus del 4 febbraio. In collegamento con Radio TV Serie A, l’ex fantasista prova a capire come arriveranno le due squadre.

DUELLO NEL VIVO – Dopo il sorpasso in classifica di ieri sera, per Alessandro Diamanti fra Inter e Juventus la sfida si infuoca: «Sta diventando interessante la situazione. Aspettarmela? No. La Juventus ha trovato la quadra e ha trovato il top player, che è Dusan Vlahovic. Che tutti aspettavano e che qualche persona non aspettava più. Chi vincerà la Supercoppa Italiana? L’Inter. La Juventus ha creato tensione da prima in classifica? È cambiato poco. Firmerebbero entrambe per non perdere il 4 febbraio? Sì, sono due squadre che si rispettano molto come allenatori e giocatori. Sono tranquille tutte e due, ma anche preoccupate, poi la Juventus potrebbe avere un po’ meno pressioni. Per sei mesi si è parlato solo dell’Inter, nessuno si aspettava che ieri questi andassero a Lecce e vincessero 0-3: è questo il cambio di marcia. In cosa è più forte una e in cosa è più forte l’altra? Sono molto simili, al momento. Milan ancora in lotta scudetto? Sì, ma dovrebbero svenire entrambe».