Napoli-Inter, Mazzarri continua col ritorno all’antico in formazione

Napoli-Inter stasera assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana a Riyad. Alle 20 ora italiana Mazzarri sembra intenzionato a confermare il nuovo assetto, che in realtà è il vecchio.

RITORNO AL PASSATO – Per Napoli-Inter bisogna aspettarsi Walter Mazzarri in vecchio stile. In tutti i sensi. Dopo aver cominciato col 4-3-3, seguendo la scia di Rudi Garcia e Luciano Spalletti, per l’esordio in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina il tecnico toscano è tornato alla “sua” difesa a tre. Ossia al 3-4-2-1, come quando aveva Cavani-Hamsik-Lavezzi. Stavolta però ci saranno l’ex Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia ai lati di Giovanni Simeone, di gran lunga favorito su Giacomo Raspadori. Per fare la difesa a tre il Napoli adatta il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, a fare il terzo centrale con il nuovo arrivato Pasquale Mazzocchi che gioca come esterno a tutta fascia sulla destra. Dalla parte opposta ovviamente si alza Mario Rui.

L’EX… FUTURO – Rispetto a Napoli-Inter 0-3 del 3 dicembre in Serie A sarà tutt’altra partita, anche per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è probabile che a fine stagione si trasferisca a parametro zero all’Inter, motivo per cui oggi può partire dalla panchina: favoriti Jens Cajuste e Stanislav Lobotka in mezzo, con André Frank Zambo Anguissa sempre in Coppa d’Africa col Camerun. La difesa la completano Amir Rrahmani e un altro ex come Juan Jesus: lui c’era all’Inter nel disastroso anno e mezzo con Mazzarri in panchina (e spesso fu protagonista in negativo). In porta confermato Pierluigi Gollini, visto l’infortunio di Alex Meret poco più di due settimane fa contro il Monza. Dalla panchina Alessio Zerbin, autore di una doppietta da subentrato venerdì in semifinale sulla Fiorentina. Questa la probabile formazione di Mazzarri per Napoli-Inter: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.