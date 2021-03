Ranocchia è pronto a tornare protagonista con la maglia nerazzurra in Bologna-Inter. La settimana di lavoro che lo attende riguarda solo il ruolo di leader difensivo e non più quello di capitano in emergenza

VICE SILENZIOSO – Nel pomeriggio, dopo il risveglio muscolare mattutino, è previsto il primo allenamento settimanale dell’Inter in vista della trasferta di Bologna (vedi articolo). Uno dei principali pensieri di Antonio Conte in questi giorni riguarda l’impostazione difensiva. In attesa che Stefan de Vrij si negativizzi nei tempi idonei per ottenere quantomeno la convocazione per Bologna-Inter, il ruolo di centrale nella linea a tre è passato ad Andrea Ranocchia. Il numero 13 nerazzurro sta lavorando per agire da leader difensivo con ai lati i due terzi (i titolari al momento sono impegnati in nazionale). Salvo sorprese, Ranocchia sarà titolare a Bologna ma senza fascia di capitano, in virtù del rientro in gruppo del capitano Samir Handanovic. Per il momento ad Appiano Gentile Ranocchia vice-de Vrij sì ma vice-Handanovic no.