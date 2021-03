Marani: «Sensi non è regista! L’Inter ha 3 vantaggi per vincere lo scudetto»

Marani – giornalista di ‘Sky Sport’ -, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, commenta la situazione di Sensi dopo la prestazione con l’Italia e quella dell’Inter di Conte, che deve ripartire dalla trasferta di Bologna

SENSI MEZZALA – Il pensiero di Matteo Marani su Stefano Sensi parte dal lungo stop del centrocampista nerazzurra: «Ho controllato, aveva fatto trenta minuti nelle ultime dodici gare. E le ultime sette nemmeno le ha giocate! Quindi era fermo da tantissimo tempo. E parto dall’idea che per me non è un play. Sensi è un’eccellente mezzala, fortissimo in quel ruolo. Dispiace vederlo poco perché per me è un giocatore davvero fortissimo. Il regista della Nazionale Italiana è Jorginho e nessun’altro».

VANTAGGI INTER – Marani parla poi della lotta scudetto in Serie A: «Non do mai nulla per scontato in questo campionato, a partire dalla situazione Covid-19 che ora ha investito l’Inter. Ma alla lunga i valori in campionato si vedono. L’Inter ha avuto tanti vantaggi. Il primo si chiama Antonio Conte, che è un valore aggiunto. Il secondo sono i pochi infortuni rispetto agli avversari. Il terzo è l’uscita dalle coppe, di cui si è tanto parlato. Questo ha portato alla svolta stagionale. Ma l’anno scorso l’Inter contro il Bologna ha perso lo scudetto. Deve tenere il ritmo alto fino a fine stagione, perché il Milan è dietro, ma può farcela».