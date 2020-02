Ranieri a specchio contro l’Inter, la probabile formazione della Sampdoria

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Sampdoria. L’allenatore dei blucerchiati Ranieri è pronto a mettersi a specchio per cercare di mettere in difficoltà l’Inter di Conte (QUI la probabile fomrazione dei nerazzurri). Ecco le ultime

SPECCHIO – “Possibile cambio di modulo per Claudio Ranieri. Non è detto che si torni al 4-4-2, il tecnico doriano ha annunciato la possibilità di giocare a specchio schierando un 3-5-2. Yoshida dovrebbe essere il centrale titolare al fianco di Colley e Bereszynski. A centrocampo spazio a Ekdal, Vieira e Linetty con Depaoli e Augello sulle fasce. In attacco coppia Gabbiadini–Quagliarella“.

SCELTE – Questa la probabile formazione della Sampdoria guidata da Ranieri: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty, Augello; Gabbiadini, Quagliarella.

