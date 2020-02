Eriksen in panchina, la probabile formazione di Conte in Inter-Sampdoria

Condividi questo articolo

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Sampdoria. Sembra definirsi la probabile formazione di Conte con Eriksen destinato a tornare in panchina. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Andrea Paventi di “Sky Sport”

PROBABILE FORMAZIONE – «Conte giovedì ha potuto far turnover e far riposare alcuni giocatori. Domani rienterà sicuramente Brozovic dal primo minuto e ci sono buone possibilità anche per Bastoni. Resta in dubbio Eriksen anche se Vecino sembra essere avanti nel ballottaggio. In attacco spazio alla coppa Lukaku-Lautaro Martinez con l’argentino che ha bisogno di sbloccarsi e ritrovare convinzione e forza».