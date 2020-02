Marani: “Scudetto? Juventus ha scontri diretti in casa. Lazio e Inter…”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della lotta scudetto nel corso del prepartita di SPAL-Juventus. Per lui i bianconeri sono i favoriti, ma occhio alla Lazio di Inzaghi e all’Inter

FAVORITI – Queste le parole di Matteo Marani durante “Sky Calcio Live”: «Difficile fare pronostici sulla corsa scudetto, ma le coppe possono influire. Io penso che la Juventus resti la favorita perché è più forte, ha più risorse e individualità. La Lazio invece è quella più squadra di tutte e ha l’ambiente migliore di tutte perché non ha peso e responsabilità. Tutto quello che arriva è in più. I bianconeri hanno dimostrato problemi in trasferta, ma avranno tutti i big match (Inter, Atalanta, Lazio e Roma) in casa dove le hanno vinte tutte pareggiando solo contro il Sassuolo».