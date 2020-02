Lazaro, giornata no: sconfitta per il Newcastle e cartellino rosso

Condividi questo articolo

Giornata sfortunata quella di oggi per Valentino Lazaro, esterno del Newcastle in prestito dall’Inter con diritto di riscatto. 95 minuti in campo per lui nella sconfitta dei suoi contro il Crystal Palace, con tanto di cartellino rosso.

GIORNATA NO – Partita da dimenticare quella di oggi tra Crystal Palace e Newcastle per Valentino Lazaro. L’esterno dei magpies arrivato a gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Inter, è sceso in campo da titolare nella sconfitta dei suoi per 1-0 in trasferta. Ben 95 i minuti giocati dall’austriaco, costretto però a uscire dal campo in pieno recupero a causa di un fallo da ultimo uomo per fermare Zaha partito in contropiede. Insomma, un fallo ben speso quello causato dall’esterno, ma che purtroppo non è servito a cambiare le sorti della partita, decisa da una rete di Patrick van Aanholt nel primo tempo.