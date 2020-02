Adani: “Scudetto, Juventus avanti rispetto a Inter e Lazio. L’abitudine…”

Lele Adani, ex giocatore dell’Inter e ora talent di “Sky Sport”, è intervenuto nel prepartita di SPAL-Juventus. Si è quindi inevitabilmente parlato della lotta scudetto che vede coinvolte tre squadre

SICUREZZA – Lele Adani ha detto la sua durante “Sky Calcio Live”. Queste le dichiarazioni: «La Juventus è più avanti di Lazio e Inter in tutto. Rispetto alle altre due è più abituata a stare in alto, non sbaglia le partite decisive, ha Cristiano Ronaldo, più alternative e non sente la pressione».