Precedenti Inter-Milan: in Coppa Italia c’è un trend da invertire

Inter-Milan si giocherà domani alle ore 21 e sono 113 i precedenti nei derby disputati in casa. Ma in Coppa Italia c’è da mettere a posto la situazione, visto l’obbligo di vincere per andare in finale



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby Inter-Milan numero 114 in casa. Il computo generale è positivo seppur di poco: 41 vittorie, 36 pareggi e altrettante sconfitte, con 162 gol fatti e 150 subiti. Guardando però le sole sfide in Coppa Italia c’è una totale parità, quattro a testa più lo stesso numero di pareggi, con 12 reti all’attivo e 14 al passivo. E il bilancio è negativo contando le sfide “in trasferta” nella coppa nazionale, perché si passa a otto vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte. Domani peraltro servirà solo vincere, o bissare lo 0-0 dell’andata (vedi highlights) per passare fra supplementari o rigori. In Serie A i due derby stagionali non sono finiti bene: 1-1 il 7 novembre (vedi highlights) e 1-2 il 5 febbraio (vedi highlights), su quest’ultimo meglio non tornarci.

ULTIMA FELICE – In tutto, in gare ufficiali, sono 229 i derby fra Inter e Milan. I nerazzurri se ne sono aggiudicati 83, i rossoneri 77, mentre i pareggi sono 69. Come gol 314 quelli fatti e 300 tondi quelli subiti. È la seconda stagione di fila che le due squadre si affrontano in Coppa Italia: il 26 gennaio 2021, nei quarti di finale, decise Christian Eriksen al 97′ (vedi highlights). Quando si tratta però di partite andata e ritorno la situazione cambia, perché il Milan ha superato le ultime due, in Champions League nel 2002-2003 e 2004-2005. L’ultimo precedente dove l’Inter ha passato il turno su una doppia sfida col Milan è proprio in Coppa Italia, nei quarti del 99-2000: 2-3 il 12 gennaio, 1-1 quindici giorni più tardi.