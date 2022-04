Di Gregorio cade nel finale, per il Monza niente primato in Serie B

Monza e Brescia non sfruttano la sconfitta del Lecce nel turno di Pasquetta di Serie B. Al Brianteo finisce 1-1 e Di Gregorio, in prestito dall’Inter, deve rammaricarsi per il mancato clean sheet.

OCCASIONE SFUMATA – Se il Monza avesse vinto stasera col Brescia avrebbe agganciato la Cremonese in testa alla classifica di Serie B. Di contro, se avessero ottenuto i tre punti gli ospiti sarebbero andati a -1 dal Lecce ossia dalla zona promozione. Non ce la fa nessuna delle due: finisce 1-1. Si illudono i brianzoli al 49’, quando José Machin sblocca il risultato. È però Dimitri Bisoli a firmare il pareggio all’81’, superando Michele Di Gregorio. Dei due prestiti Inter non a disposizione Lorenzo Pirola. La classifica di Serie B, a tre giornate dalla fine della stagione regolare, dice Cremonese 66, Lecce 65, Monza 64, Benevento e Pisa 63, Brescia 62, promosse dirette le prime due.