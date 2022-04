Mourinho: «Infortunio Zaniolo? Il problema è che con l’Inter non giocherà!»

Mourinho rincara la dose contro l’arbitro Di Bello dopo Napoli-Roma 1-1 (vedi articolo). Oltre alle dichiarazioni a DAZN (vedi articolo) si è lamentato anche in conferenza stampa, citando l’ammonizione del diffidato Zaniolo.

ASSENZA CERTA – In Inter-Roma non ci sarà Nicolò Zaniolo per squalifica (vedi articolo). All’86’, ancora sull’1-0, l’ex Primavera ha lasciato il campo per un infortunio, dopo aver messo male la gamba da solo. José Mourinho in conferenza stampa spiega perché l’ha sostituito: «Zaniolo, come sempre con il signor Marco Di Bello, ha preso un giallo e non può giocare contro l’Inter. Roma-Inter, Inter-Roma e Napoli-Roma con il signor Di Bello: giallo, giallo e giallo. Non voglio neanche dire che sono dieci partite col signor Di Bello che la Roma non vince. Però Zaniolo ha giocato bene, ha fatto una grande partita: difficile, Kalidou Koulibaly è un giocatore tremendo e Amir Rrahmani un buon giocatore. Ha fatto una grande partita, poi era stanco e come sempre arriva col signor Di Bello un momento di frustrazione, quando sente che il giallo c’è sempre. Dopo io ho avuto anche la paura di finire in dieci, già sapevo che lui non poteva giocare con l’Inter ma volevo finire in undici: per questa ragione ho fatto il cambio. Però non mi sembra che abbia un problema importante, il problema è che contro l’Inter non potrà giocare».