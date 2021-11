VIDEO – Milan-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Inter, posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



QUANTA SFORTUNA… – Milan-Inter 1-1 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. L’Inter domina gran parte del derby ma per una serie di episodi casuali sfortunati non lo vince. Dopo otto minuti primo rigore di serata, con Hakan Calhanoglu che intuisce l’ingenuità di Franck Kessié, gli ruba il pallone e si fa fare fallo. L’arbitro Daniele Doveri attende un po’ per confermarlo, il VAR non lo porta a reivew. Dal dischetto va proprio Calhanoglu, tira centrale e segna con esultanza provocatoria verso la sua ex tifoseria. Regge solo sei minuti il vantaggio dell’Inter, al 17′ il Milan pareggia con l’ennesimo autogol a favore stagionale, secondo consecutivo. Su punizione da sinistra Stefan de Vrij è colpito dal pallone, traiettoria assurda e 1-1. Esulta Fikayo Tomori che prova a prendersi la paternità del gol, ma non la sfiora nemmeno. Poi Fodé Ballo-Touré si addormenta e travolge Matteo Darmian, nuovo rigore ma stavolta Ciprian Tatarusanu para su Lautaro Martinez con un grande intervento. Ballo-Touré, prima di uscire all’intervallo, al 43′ si riscatta un minimo respingendo sulla linea un tiro di Nicolò Barella a portiere battuto. Ne fa addirittura due di salvataggi decisivi sulla stessa azione Pierre Kalulu, il subentrato, su tentativi di Arturo Vidal liberato da Edin Dzeko. Allo scadere è però Alexis Saelemaekers a sfiorare il 2-1, con un destro da fuori sul palo (Samir Handanovic al solito immobile) e tap-in a lato di Kessié. Milan ancora a pari punti col Napoli fermato anch’esso sull’1-1 dal Verona, Inter sempre a -7.

Video con gli highlights di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.