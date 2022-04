VIDEO – Inter-Milan (Coppa Italia), l’ultimo precedente: decide Eriksen!

In attesa di Inter-Milan di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in Coppa Italia (con i nerazzurri in ‘casa’). Partita vinta per 2-1 grazie alle reti di Romelu Lukaku, ma soprattutto Christian Eriksen in pieno recupero. Ecco il video.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 26 gennaio 2021 a San Siro va in scena Inter-Milan, ultimo precedente giocato in Coppa Italia dalle due squadre con i nerazzurri in ‘casa’. Partita piena di emozioni e accesissima fin dall’inizio, che si sblocca al 31′ grazie alla rete di Zlatan Ibrahimovic. Ancora lo svedese sarà poi protagonista di un acceso alterco con Romelu Lukaku che gli varrà un cartellino giallo, al quale seguirà poi l’espulsione nella ripresa per un fallo su Kolarov. Da qui dominio totale nerazzurro, con l’Inter che prima trova il pari su rigore proprio grazie a Lukaku. Poi nel finale, in pienissimo recupero, ci pensa una magia su punizione di Christian Eriksen a far conquistare derby, vittoria e semifinale di Coppa Italia ai nerazzurri.

INTER-MILAN (COPPA ITALIA) 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale del club nerazzurro – l’ultimo Inter-Milan giocato in Coppa Italia allo stadio San Siro e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera.