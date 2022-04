Inter, l’agente Cecere non ha dubbi: «Radu andrà via. Agoumé? Vedremo»

In casa Inter, si parla già di mercato. L’agente Crescenzo Cecere, a Tmw, si è concentrato sul suo assistito Radu e sul francese Agoumé. Perentoria la risposta sul portiere

MERCATO − Cecere dà importanti aggiornamenti su due giocatori legati in modi diversi ai colori nerazzurri: «Radu? Ci stiamo guardando intorno in Italia e all’estero. Ha bisogno di giocare e mostrare il suo valore. Si, credo che andremo via dall’Inter. Agoumé? Sta disputando un grande campionato al Brest. Ci sarà tempo per parlare del futuro. L’anno scorso ha rinnovato con l’Inter. Insieme al suo agente ci siederemo con i nerazzurri per capire il suo futuro».