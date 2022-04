Inter-Milan, emergenza in difesa per Pioli: due possibili nuovi forfait – Sky

Inter-Milan è in programma martedì alle 21. I rossoneri, alla guida di Pioli, si sono allenati questa mattina in preparazione alla sfida. Pioli fa la conta dei disponibili, oltre ai degenti di lunga data, il tecnico potrebbe rinunciare a due uomini chiave in difesa

PREPARAZIONE – Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia, andrà in scena martedì alle 21, in un San Siro gremito per l’occasione. Pioli, in vista della sfida, potrebbe dover rinunciare a due uomini chiave. Le ultime da Manuele Baiocchini per Sky Sport: «Il Milan, sta bene, sta meglio psicologicamente rispetto al clima vissuto dopo i due pareggi. Formazione? Probabilmente scenderà in campo un 11 molto simile a quello visto contro il Genoa perché ci sono diversi infortunati: Ibrahimovic e Florenzi certamente out, Romagnoli non è al meglio ed anche oggi non si è allenato. Probabilmente non sarà disponibile. Anche Calabria ha questa febbre che non gli passa ed anche oggi è rimasto a casa. Sarà decisiva la rifinitura di domani»