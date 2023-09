Precedenti Inter-Fiorentina: trend da invertire in casa

Inter-Fiorentina si giocherà alle ore 18.30 e c’è da migliorare i precedenti recenti al Meazza. Nelle ultime partite a San Siro i viola sono sempre riusciti a portare a casa qualcosa.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Fiorentina numero 93 in casa. Il primo risale al 3 febbraio 1929, sotto il nome di Ambrosiana Inter: 3-0 con doppietta di Giuseppe Meazza che dà il nome all’attuale stadio. In totale sono 53 le vittorie, poi 21 pareggi e 18 sconfitte con un totale di 173 gol fatti e 98 subiti. Nel solo campionato (il primo incrocio non era ancora Serie A) il 4-3 in rimonta del 26 settembre 2020 (ribaltando la situazione allo scadere, gol decisivo di Danilo D’Ambrosio) ha dato la vittoria numero 50, la Fiorentina è a 16 e i pareggi sono 20 (164 reti segnate, 90 quelle incassate).

MALE NELLE ULTIME – Gli ultimi Inter-Fiorentina al Meazza non sono certo andati bene: 0-1 lo scorso 1 aprile, 1-1 il 19 marzo 2022. L’ultima l’ha decisa Giacomo Bonaventura, che ha nell’Inter una delle sue quattro vittime preferite: cinque reti, quattro con l’Atalanta e una con la Fiorentina. Alla terza giornata si è già giocato una volta, sempre al Meazza: il 21 settembre 1997, pirotecnica vittoria per 3-2. Dopo il vantaggio di Ronaldo (primo gol in casa) e l’immediato pareggio del futuro nerazzurro Michele Serena nel recupero del primo tempo è Gabriel Omar Batistuta a portare avanti i viola a inizio ripresa. Ci pensa Francesco Moriero a guidare la riscossa, pareggiando da subentrato. Poi un errore proprio di Batistuta libera Youri Djorkaeff, che a dieci minuti dalla fine dà i tre punti. In totale 78 vittorie, 58 pareggi e 50 sconfitte, 289 gol fatti e 238 subiti: l’ultima la finale di Coppa Italia, 1-2 il 24 maggio.