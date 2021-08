Parma-Inter, tutto pronto per la partita: debutto stagionale in maglia away

Parma-Inter in campo tra poco. E la prima vera notizia che arriva da Parma è l’utilizzo della nuova maglia away per la prima volta dalla sua presentazione ufficiale

INTER IN TRASFERTA – Alle ore 19:00 andrà in scena Parma-Inter (vedi informazioni su come seguirla). E allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma è praticamente tutto pronto. L’Inter ha appena annunciato che scenderà in campo con la maglia away. Ovvero quella bianca con il dettaglio dato dal biscione nerazzurro. Dopo aver visto il debutto della maglia home contro il Crotone, oggi toccherà al secondo kit stagionale. Di seguito le foto pubblicate dall’Inter direttamente dallo spogliatoio.